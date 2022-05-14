المطرب الشعبي جابر النمر يكشف أسباب غيابه عن الساحة الفنية

المطرب الشعبي جابر النمر: "المهرجانات قطعت عيش فنانين كتير"

كشف المطرب الشعبي جابر النمر أسباب غيابه عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، موضحا أنه كان يقيم في الإمارات لمدة 11 عاما، وبعد عودته تفاجئ بابتعاد الجمهور عن الأغنية الشعبية بشكل كبير وتوجههم لأغاني المهرجانات.

وقال جابر النمر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أن شباب اليومين دول مش عايزين يسمعوا الأغنية الشعبية بتاعت محمد رشدي ومحمد العزبي ومحمد عبدالمطلب وأحمد عدوية وحسن الأسمر وغيرهم كتير، وحاليا تلاقي 5 أو 6 مطربين شعبيين هما اللي على الساحة فقط، والباقي مختفي مش لاقي مجاله".

وتابع المطرب الشعبي جابر النمر، "أنا لما بدخل فرح دلوقتي ألاقيهم يقولولي غني بفلاشة، وأنا مبغنيش بفلاشات أنا معايا فرقتي، والجيل بتاعنا مبقاش له مجال رغم مهارتهم ومواهبهم إلا أن المهرجانات بتاعت اليومين دول أثرت عليه بشكل كبير".