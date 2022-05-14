المطرب جابر النمر: "4 أو 5 مطربين شعبيين فقط على الساحة والباقي اختفى"

توك شو
جاير النمر
جاير النمر
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قال المطرب الشعبي جابر النمر، إنه غاب عن الساحة الفنية الفترة الماضية لعدة أسباب من بينها أغاني المهرجانات التي انتشرت في الشارع المصري، وأصبح الجمهور يستمع إليها بسكل كبير.
وأضاف جابر النمر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أن شباب اليومين دول مش عايزين يسمعوا الأغنية الشعبية بتاعت الفنانين الكبار زي محمد رشدي وعبدالمطلب وأحمد عدوية وغيرهم"، مؤكدا أن "هناك 5 أو 6 فنانين شعبيين على الساحة فقط، والباقي اختفى".
وتابع جابر النمر: "إن المطربين الشعبيين اللي موجودين على الساحة حاليا أبرزهم حكيم وأحمد شيبة وطارق الشيخ وغيرهم".
وأردف المطرب الشعبي أن "معظم مؤدي المهرجانات يقومون بالغناء على فلاشة، بخلاف المطربين الكبار اللي بيغنوا بفرقة كبيرة وفيها موسيقيين كبار".

محمد موسى طارق الشيخ الحدث اليوم مهرجان احمد عدوية أحمد شيبة
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