أسعار الدواجن اليوم السبت 14-5-2022 في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن في السوق استقرار اليوم السبت، بعد أن تراجعت خلال الأسبوع المنتهي حيث تراجع كيلو الفراخ البيضاء من مستوى 43 جنيها إلي 39 جنيها في أرض المزرعة بالنسبة للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل المستهلك بسعر 44 جنيها، ويختلف هذا السعر من مكان إلى آخر حيث يختلف حسب المنطقة والمحافظة.

أسعار الدواجن اليوم:

سعر الأبيض 39 جنيها.

سعر الساسو 43 جنيها.

كتكوت أبيض 8.75 إلي 9 جنيهات.

كتكوت ساسو 6_6.25 جنيه.

أمهات بيضاء 31 جنيها.

واستقر سعر البيض في الأسواق عند مستويات 53 جنيها للبيض الأبيض، 54 جنيها للبيض الأحمر، و56 جنيها كرتونة البيض البلدي، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.





