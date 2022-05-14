عاجل.. محمد بن زايد رئيسًا جديداً لدولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة

انتخب المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد رئيسًا للدولة، خلفا للراحل خليفة بن زايد، الذي وافته المنية، يوم أمس الجمعة.

وعقد المجلس اجتماعه اليوم السبت، الموافق الـ14 من مايو 2022، وترأسه محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " في قصر المشرف بأبوظبي.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية بيانا جاء فيه: "تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفًا لفقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".