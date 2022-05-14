وصول المتهم بقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء لمحكمة جنايات الإسكندرية

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محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية
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وصل منذ قليل المتهم " نهرو عبد المنعم توفيق" إلى محكمة جنايات الإسكندرية  لحضور جلسة محاكمته في اتهامه بقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء تواجده بمنطقة كورنيش سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية.



كانت الأجهزة الأمنية شددت من تواجدها أمام وداخل محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت  قبل بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

 

 تنظر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، وبعضوية كلًا من المستشار طارق محمد حافظ والمستشار وائل حسن وسكرتير الجنايات فايز بيومي القطعاني  محاكمة المتهم نهرو.ع. ت"   لاتهامه بقتل المجني عليه القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

 

كانت النيابة العامة، قررت إحالة المتهم نهرو، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما اتُّهم به من ارتكاب جريمة القتل العمديّ، وإحراز سلاح أبيض، حيث استندت النيابة العامة فى قرارها إلى سماع شهادة نحو 17 شخصًا من شهود عيان الواقعة.

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