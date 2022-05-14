أسعار الخضراوات اليوم السبت 14-5-2022 في السوق المحلي

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الخضراوات اليوم في السوق المحلي،  ونستعرض أسعار عدد من أصناف الخضار والفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و9.5 جنيه
البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البصل بين 1 و2.25 جنيه
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات
الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات
الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه
الخيار الصوب بين 3.5 و5.5 جنيه
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.


أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.
الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الفراولة بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.
البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

"وفر فلوس المشروب".. 5 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري اليوم

"وقع بالفعل".. الأهلي ينهي أول صفقة صيفية

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوفاق سطيف قبل موقعة اليوم السبت

بإشارة موسيماني.. الأهلي يتحرك للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

الذهب يسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي

تفاصيل جديدة بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

أسامة الأزهري يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات