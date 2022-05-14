ننشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

ننشر لكم في السطور التالية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022، حيث تصدر جدول الامتحانات تريند جوجل الساعات الماضية، نظرا لأن أولياء الأمور أكثر بحثا عن جدول الامتحانات لمعرفة مواعيد امتحنات الشهادة الإعدادية ويختلف الجدول في كل محافظة من محافظات الجمهورية وسنعرض إليكم كافة التفاصيل حول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 في العديد من المحافظات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 في محافظة الجيزة

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 في محافظة الجيزة من اليوم السبت الموافق 14 مايو وتستمر حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع 19 مايو.

وعن جدول الامتحانات إليكم التالي:

السبت 14مايو مادة اللغة العربية

الأحد 15 مايو اللغة الاجنبية والتربية الدينية

الاثنين 16 مايو العلوم

الثلاثاء 17 مايو الجبر والاحصاء

الاربعاء 18 مايو الهندسة

الخميس 19 مايو الدراسات الاجتماعية



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 في محافظة البحيرة

تنطلق امتحانات الإعدادية العامة، من السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 مايو.

أما امتحانات الإعدادية "المهنية"، تنطلق من اليوم الموافق 14 مايو وحتى الأربعاء 18 مايو.

وعن الإعدادية "للمكفوفين" تنطلق من اليوم السبت 14 مايو وحتى الخميس 19 مايو.

أما الإعدادية "للصم وضعاف السمع"، تنطلق من السبت 14 مايو وحتى الأربعاء 18 مايو.

وعن جدول الامتحانات إليكم التالي:

السبت 14مايو مادة اللغة العربية

الأحد 15 مايو اللغة الاجنبية والتربية الدينية

الاثنين 16 مايو العلوم

الثلاثاء 17 مايو الجبر والاحصاء

الاربعاء 18 مايو الهندسة

الخميس 19 مايو الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 في محافظة الاسكندرية

تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 في محافظة الاسكندرية يوم السبت الموافق 21 مايو وتستمر حتى يوم 26 مايو.

وعن جدول الامتحانات إليكم التالي:

السبت 21 مايو، امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 22 مايو، مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

الاثنين 23 مايو، مادة اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24 مايو، مادتي الهندسة والتربية الدينية.

الأربعاء 25 مايو، مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 26 مايو، في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 في محافظة بني سويف

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 يوم 17 مايو على أن تنتهي يوم 23 من نفس الشهر.

وعن جدول الامتحانات إليكم التالي:

الثلاثاء 17 مايو مادة اللغة العربية.

الأربعاء 18 مايو مادتي الجبر والتربية الفنية.

الخميس 19 مايو مادة اللغة الأجنبية.

السبت 21 مايو مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

الأحد 22 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 23 مايو بمادتي العلوم والتربية الرياضية