تعاون بين "سلكت" و"فريش" لتوفير الهواتف المحمولة



أعلنت شركة سلكت لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، التي تعمل في مجال أجهزة المحمول والإلكترونيات، توقعيها بروتوكول تعاون مع شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، وذلك لتوفير الهواتف المحمولة والاجهزة الإلكترونية الصغيرة لفروع فريش الرسمية.



ووقع الإتفاقية كلا من أحمد مصطفى عوض الله، رئيس مجلس إدارة شركة سلكت لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأشرف علي حسين، رئيس قطاع البيع المباشر والشئون الإدارية والقانونية بشركة فريش إليكتريك، وبحضور مسئولي كلا الشركتين.

من جانبه أعرب أحمد مصطفى عوض الله، رئيس مجلس إدارة شركة سلكت لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن سعادته بالتعاون مع شركة "فريش إليكتريك"، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجالها، مؤكدا أن الشراكة الجديدة تمكن "سلكت" من تزويد فروع "فريش" بحزمة من المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والتابلت واللابتوب وأجهزة الألعاب، وغيرها من الإلكترونيات الشخصية وملحقاتها.

وأضاف عوض الله، أن هذا التعاون يضمن لشركته انتشارا أوسع في فروع تمتلكها شركة "فريش" وزيادة نقاط بيع منتجاتها، كما يضمن لشركة "فريش" زيادة المنتجات التي تقدمها لعملائها في الفروع المملوكة لها، لافتا إلى أن هذه المنتجات تتميز بوجود خدمات إضافية مرتبطة بها مثل خدمات الصيانة والتأمين والتمويل الإستهلاكي.



وأوضح أشرف علي حسين، رئيس قطاع البيع المباشر والشئون الإدارية والقانونية بشركة فريش إليكتريك، أن هذا التعاون يضمن تقديم مزيد من المنتجات الجديدة والمميزة لعملاء فروع "فريش"، لتصبح فروع فريش بعد التعاون الجديد منصة متكاملة للأجهزة المنزلية والشخصية في الوقت نفسه one stop shop يمكن العميل من شراء كافة احتياجاته من مكان واحد.