تعرف على تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي × 8 خطوات

ننشر لكم في السطور التالية كيفية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود في 8 خطوت بسيطة وسهلة يمكنكم الاطلاع عليها في حالة الرغبة في تحويل لسيرة للعنل بالغاز الطبيعي، حيث تتراوح تحويل السيارة مدة من ساعتين إلى أربع ساعات حسب نوع السيارة، وللتفاصيل اطلعوا على ما يلي:



في الخطوة الأولى يجب فحص السيارة فنيا في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز (لا بد من زيادة كفاءة المحرك عن 70%).



وفي الخطوة الثانية يتم تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها.



أما في الخطوة الثالثة فيتم استلام السيارة من العميل في يوم التحويل والتأكد من تلافي جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل.



وفي الخطوة الرابعة يجب تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.



والخطوة الخامسة يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.



أما الخطوة السادسة فيتم من خلالها شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.



يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة وهذه هي الخطوة السابعة.



أما الخطوة الثامنة والاخيرة فيتم إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي مع إعطاءه جميع المستندات (شهادة ضمان - شهادة منشأ للمرور - كتيب الصيانة).