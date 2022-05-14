سعر اليورو اليوم السبت 14-5-2022 أمام الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو اليوم السبت 14-5-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، نظرا للإجازة الأسبوعية، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 18.98 جنيه للشراء، و19.31 للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.98 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.98 جنيه للشراء.

19.31 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.95 جنيه للشراء.

19.31 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.97 جنيه للشراء.

19.33 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.97 جنيه للشراء.

19.33 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.06 جنيه للشراء.

19.33 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.25 جنيه للشراء.

19.39 جنيه للبيع.

 

 

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