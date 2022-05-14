تعرف على خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا

حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل حول تجديد رخصة السيارة للمواطنين، ننشر لكم في السطور التالية، خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا، حيث أتاحت بوابة المرور الإلكترونية، تجديد تراخيص السيارت إلكترونيا لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وحماية المواطنين والوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا

من خلال الخطوات التالية يمكن بسهولة تجديد رخصة السيارة إلكترونيا من خلال بوابة المرور، حيث نوفر لكم رابط تسجيل الدخول وإدخال البيانات.



- الدخول على بوابة المرور عبر هذا الرابط الإلكتروني اضغط هنا



- يختار المستخدم رخصة السيارةالمطلوب تجديدها.



- يجب أن تكون السيارة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.



- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.



- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.



- عند التقديم على تجديد الرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور (إذا كانت السيارة ليست في حالة فحص أو حظر).



- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.