موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

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الأهلي ووفاق سطيف
الأهلي ووفاق سطيف
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عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة الأهلي ووفاق سطيف المثيرة، مساء اليوم السبت، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا 2022.

 

الأهلي ووفاق سطيف

 

ويتساءل الكثيرون عن تفاصيل مواجهة الأهلي ووفاق سطيف القوية والمهمة في الدور نصف النهائي، حيث يدخل المارد الأحمر بمعنويات مرتفعة، بعدما فاز في مباراة الذهاب برباعية نظيفة.

 

ملعب مباراة الأهلي ووفاق سطيف

 

ويستضيف ملعب ستاد 5 يوليو بدولة الجزائر مواجهة الأهلي ووفاق سطيف التي ستلعب اليوم في حضور جماهيري كبير.

 

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف

 

وتنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف الليلة في تمام التاسعة مساء ضمن إياب الدور نصف النهائي، من أجل تحديد الطرف الذي سيلاقي فريق الوداد المغربي في المباراة النهائية.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى

 

وأعلنت مجموعة قنوات بى إن سبورت الرياضية صاحبة حقوق البث الحصري، عن نقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر فضائية بريميوم إتش دي 1.

 

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف

 

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الأهلي ووفاق سطيف في القاهرة برباعية نظيفة لصالح العملاق القاهري ما سهل من صعوبة المواجهة التي يترقبها عشاق المارد الأحمر.

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