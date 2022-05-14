تصل لـ40 كم في الساعة.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح اليوم

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022، ودرجات الحرارة المتوقعة في العديد من محافظات الجمهورية.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح اليوم

حذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح اليوم، حيث تشهد القاهرة الكبرى رياح تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة، كما تتعرض السوحل الشمالية لرياح في منطق متفرقة، وتتعرض محافظت الوجه البحري لرياح أيضا.

أجواء الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية عن أجواء الطقس اليوم في العديد من المحافظات، مؤكدة أن الطقس اليوم حار على (القاهرة - الوجة البحري - شمال سيناء - جنوب سيناء - شمال الصعيد)



ارتفاع الحرارة في جنوب الصعيد

وتوقعت الأرصاد الجوية أن الطقس في جنوب الصعيد يشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة طوال اليوم، وفي الليل يكون الطقس معتدل ولطيف.

فرص أمطار خفيفة

وحذرت الأرصاد الجوية من فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم السبت

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت، قالت الأرصاد الجوية إن القاهرة تسجل العظمى بها 31 درجة والصغرى 18 درجة، وتسجل الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجات، وعن مطروح تسجل العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، إن سوهاج تصل العظمى بها إلى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وتصل في قنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، أما أسوان تسجل العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.