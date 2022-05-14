أوبك توافق على زيادة حصة العراق إلى 4.5 مليون برميل يوميًا





قال ممثل العراق في أوبك، محمد سعدون، إن المنظمة وافقت على زيادة حصة العراق إلى 4.5 مليون برميل يوميًا بدءًا من يونيو حزيران المقبل.

وقال سعدون: إن "حصة العراق خلال هذا العام زادت بمقدار 50 ألف برميل يوميًا"، مشيرًا إلى أن "سقف الإنتاج سيصل إلى 4.5 ملايين برميل يوميًا في يونيو المقبل".

وأوضح أن "العراق يمتلك حق زيادة إنتاجه حسب السقف الإنتاجي، وستكون هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو تموز وأغسطس آب وسبتمبر أيلول بمقدار 50 ألف برميل عن كل شهر، وبالتالي سيصل العراق إلى المستوى الطبيعي لإنتاجه المرجعي"، لافتًا إلى أن "خطط وزارة النفط تتضمن زيادة تدريجية واستثمار الزيادة التي منحتها أوبك".

وأوضح سعدون "التقديرات تشير إلى أن معدل أسعار النفط سوف يبقى فوق الـ 100 دولار حتى الربع الثالث من هذا العام".