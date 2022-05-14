الذهب يسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي



انخفض الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة مُحققًا رابع أسبوع متتالي من الانخفاض، حيث أدى الارتفاع القوي للدولار مع أسعار الفائدة الأميركية.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1808.89 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 4 فبراير شباط عند 1798.86 دولار، وقد انخفض بنحو 4% هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1808.20 دولار.

قال رئيس الفدرالي جيروم باول، يوم الخميس، إن معركة السيطرة على التضخم "ستشمل بعض الألم"، حيث يمكن الشعور بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

تم تعيين مؤشر الدولار للمكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي، يحوم بالقرب من أعلى مستوى في 20 عامًا.

على الرغم من اعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن الذهب لا تدر أي فائدة وهي حساسة لارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة وعائدات السندات.

ارتفعت الفضة الفورية 1.6% إلى 20.98 دولارًا للأونصة، لكنها انخفضت بنحو 6% هذا الأسبوع، وهي أكبر نسبة منذ أواخر يناير.

وتراجع البلاتين 0.8% إلى 936.51 دولار، وزاد البلاديوم 1.5% إلى 1936.83 دولار بعد أن هبط أكثر من 8% يوم الخميس.



