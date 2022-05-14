"مجموعة السبع" تطالب روسيا بإنهاء حصار صادرات الحبوب الأوكرانية

طالب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، روسيا بإنهاء الحصار المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية، محذرين من أزمة الغذاء والطاقة العالمية التي تهدد الدول النامية.

وقال وزراء الخارجية، في بيان نقلته قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم السبت، إن "الحرب الروسية ولدت واحدة من أخطر أزمات الغذاء والطاقة في التاريخ الحديث والتي تهدد الآن الفئات الأكثر ضعفا في جميع أرجاء العالم".

وأضافوا: "نحن مصممون على التسريع في الحصول على استجابة منسقة متعددة الأطراف من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي والوقوف إلى جانب شركائنا الأكثر ضعفا في هذا الصدد".