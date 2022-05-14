"مجموعة السبع" تطالب روسيا بإنهاء حصار صادرات الحبوب الأوكرانية

بوابة الفجر
Advertisements

طالب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، روسيا بإنهاء الحصار المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية، محذرين من أزمة الغذاء والطاقة العالمية التي تهدد الدول النامية.

وقال وزراء الخارجية، في بيان نقلته قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم السبت، إن "الحرب الروسية ولدت واحدة من أخطر أزمات الغذاء والطاقة في التاريخ الحديث والتي تهدد الآن الفئات الأكثر ضعفا في جميع أرجاء العالم".

وأضافوا: "نحن مصممون على التسريع في الحصول على استجابة منسقة متعددة الأطراف من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي والوقوف إلى جانب شركائنا الأكثر ضعفا في هذا الصدد".

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول في نهائي كأس إنجلترا

عاجل.. كلوب يُعلن تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا

"وفر فلوس المشروب".. 5 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري اليوم

فيريرا يطالب الزمالك بضم بدلاء لهذا الثنائي

برشلونة يبتعد عن الحصول على خدمات ليفاندوفسكي

"وقع بالفعل".. الأهلي ينهي أول صفقة صيفية

عاجل.. تشافي يُفاجئ دي يونج بتصريحات نارية

بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات تلتقي بمحافظ بيروت