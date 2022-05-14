محافظ الأقصر يتابع تنفيذ المشروعات التنموية بـ 3 مدن

أجرى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدن البياضية والطود والأقصر تابع خلالها انتظام العمل بالمشروعات التنموية.

بدأت جولة محافظ الأقصر، بتفقد أعمال تطوير المسار السياحي بداية من مدينة الأقصر مرورًا بطريق المراسي وصولًا إلى كوبري البغدادي حيث تابع اعمال تطوير طريق المسار بمدينة البياضية بعد الانتهاء من توسعة الجانب الغربي للمسار وتبطين الترعة علي طريق المراسي.

ووجه المحافظ بسرعة انجاز العمل بتمهيد وتطوير الطريق استعدادًا لرصفه بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا وإيابا بين البرين الشرقي والغربي لمدينة الأقصر مع الاهتمام بتزيين وتشجير الطريق وطلاء البلدورات وتجميله بشكل يتماشى مع اهمية طريق المسار السياحي.

وخلال الجولة تفقد المحافظ المنطقة الامامية لمستشفى ايزيس التخصصي للنساء والولادة التابعة لهيئة الرعاية الصحية حيث وجه بتطوير الاستراحة الامامية امام المستشفى وتوسعتها مع تكثيف اعمال التجميل والتطوير بها مع زرع حدائق ورفع كفاءتها لتوفير الراحة للأهالي والمواطنين المترددين علي المستشفى.

وأثناء جولته بمدينة الطود تابع المحافظ مع رئيس المدينة اعمال تبطين جزء من الترعة الرئيسية وبحث معه خطة تطوير مدخل مدينة الطود بشكل حضاري مع استكمال مخططات تجميل المدينة وتزيين مداخلها بشكل جمالي يتماشي مع الهوية البصرية للمحافظة.



وعلي هامش الجولة زار المحافظ مستشفي الاطفال التخصصي بالعديسات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمترددين على المستشفى، حيث تفقد عدد من أقسام المستشفى المتنوعة واطمأن على المرضى وتحدث معهم عن الخدمة المقدمة إليهم ورضائهم عنها مشيدًا بمستوي الخدمات المقدمة ونظافة المستشفي ومعربًا عن تقديره للأطباء والتمريض واطقم العمل لافتًا إلى اهمية النهوض بالقطاع الطبي من خلال تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بشكل مميز وحسن معاملة المرضي.

اختتم المحافظ جولته بمتابعة اعمال تطوير ميدان العوامية بمدينة الأقصر والمنطقة المحيطة به موجهًا بالمتابعة الدورية والمستمرة للطرق والشوارع من قبل الأجهزة المحلية للحفاظ علي ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل للمدن والقري.

رافق المحافظ في جولته العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة،اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود ومحسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.