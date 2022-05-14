موعد مباراة تشيلسي وليفربول اليوم فى نهائي كأس الاتحاد والقنوات الناقلة

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تشيلسي ضد ليفربول
تشيلسي ضد ليفربول
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة على ملبع "ويمبلي" حيث القمة المرتقبة بين فريقي تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول والقناة الناقلة

 

وتنطلق مباراة تشيلسي فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي فى الـ5:45 مساء اليوم، السبت بتوقيت القاهرة، الـ6:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

طريقة مشاهدة تشيلسي ضد ليفربول

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري، عن نقل مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبر فضائيتها beIN Sports 1 HD Premium.

 

مشوار تشيلسي وليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

 

وحسم تشيلسي وليفربول تأهلهما إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب "ويمبلي"، ضمن بينما تأهل ليفربول بقيادة محمد صلاح على حساب منافسه مانشستر سيتي بنتيجة 3-2.

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