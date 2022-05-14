أعلى وأقل سعر.. تعرف على أسعار الدولار في مصر اليوم

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، ثان أيام العطلة الإسبوعية هدوء في التعاملات على مدار اليوم، حيث سجلت العملة الخضراء متوسط سعر 18.28 جنيها للشراء، 18.34 جنيها للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي، اليوم السبت، أعلى سعر للشراء فى مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 18.44 جنيها، في حين يقدم البنك الأهلي اليوناني أقل سعر للبيع عند مستوى 18.45 جنيها.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.25 جنيه للشراء.

18.38 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.28 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.29 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

18.28 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.29 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.35 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.