الفلبين ترفع الأجور اليومية لاحتواء التضخم

رفعت الفلبين الحد الأدنى للأجور اليومية في العاصمة مانيلا والمناطق المجاورة لها بواقع 33 بيزو (0.63 دولار) لمواجهة الأسعار المرتفعة.



وترفع الزيادة الأجر اليومي إلى 570 بيزو للعاملين في القطاع غير الزراعي وإلى 533 بيزو للعمال الزراعيين، حسبما ذكرت وزارة العمل الفلبينية في بيان.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء،تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة احتواء التضخم الذي تسارعت وتيرته ليصل إلى 4.9 في المائة في الشهر الماضي، وهى الأسرع منذ شهرديسمبر عام 2018، بسبب الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية.