بعد الانفصال.. حكاية عودة البلوجر أحلام عادل لزوجها

تصدر خبر طلاق البلوجر أحلام عادل، مؤشرات جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، ما أثار الجدل وغضب بعض متابعيها، ليتفاجأ جمهورها بعد 3 ثلاثة أيام من الأنفصال بعودتها مرة أخرى.

حيث أعلن زوجها أحمد العجمي، مصمم الأزياء، عبر خاصية أستوري على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام، رجوعهما من خلال نشر صورة معلقًا عليها "نورتي قلبي اللي مخرجتيش منه" واستنتج الجمهور بأن سبب عودتهما هو اعتذاره أمام الجميع عبر بث مباشر نشره على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

انفصال وخلاف

أول الأمر خرجت البلوجر أحلام عادل في ستوري عبر صفحتها لتعلن عن الانفصال بشكل مفاجئ، وأنها سنة الحياة، وبدت كزوجة مغلوبة على أمرها، ولم تفصح عن تفاصيل الانفصال سوى أنها تعرضت للضرب فقط.

فتعاطف معها العديد من متابعيها، وقاموا بدعمها في الأزمة التي تمر بها، لكن بعض التعليقات كانت سلبية لها بحيث وصفوها أنها تريد أن تعتلي الترند فقط، فاستاءت أحلام من ذلك.

وكتبت عبر صفحتها الشخصية من خلال الاستوري الخاص بها: "أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات"، مضيفة: "ملحوظة كانت مصلية مش إزازة خمرة".

رجوع بعد ثلاثة أيام

وقام أحمد العجمي بالاعتذار لزوجته عبر بث مباشر على صفحته الشخصية، وذلك بعد أنباء تفاصيل طلاقهما قائلًا: "أول مرة أعمل فيديو وأطلع اتكلم فيه، حصل بيني وبين أحلام شد في العمرة وخلاف وشديتها وزقيتها وده مكنش لازم يحصل خالص، لما رجعنا من العمرة صالحتها وكنا كويسين، وبعدين حصل خلاف تاني، وزعلت مني وافتكرت كل اللي كنت بعمله".

وأضاف: "أتمنى متزعلش مني والدنيا تروق وتدعو لنا بأن ربنا يصلح الحال إن شاء الله، هي سنة أولى جواز فيها شد وكل حاجة، ولسه في طباع وعائلتين بيتعرفوا على بعض، وبنطبع على طباع بعض وربنا ييسر الدنيا، هروح لحد متخصص وأعرف ازاي نتعامل مع بعض ونتفاهم سوا، ادعولنا ربنا يهدينا، الكلمة الكويسة بتفرق".