بالتفاصيل والأسعار.. "الإسكان" تطرح وحدات سكنية كاملة في حلوان و6 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير عن طرح وحدات سكنية بمنطقة حلوان ومدينة 6 أكتوبر، بمساحات تتراوح بين 95 متر و120 متر، بنظام التخصيص كاملة التشطيب والمرافق.

وكشف الجهاز المركزى للتعمير، عن طرح وحدات سكنية بالبلوك 31 بالمجتمع السكنى الجديد بحلوان، بالإضافة إلى وحدات سكنية بمشروع الجهاز فى القطعة رقم 75 بمدينة 6 أكتوبر.

وأضافت الوزارة، أنه يتم سداد 10% من ثمن الوحدة كمقدم جدية حجز، وبعد التخصيص سيتم استكمال وسداد 15% من ثمن الوحدة فى فترة تقدر بخمسة أيام عمل بعد حجز الوحدة، وبعد ذلك يتم سداد 25% من ثمن الوحدة خلال شهرين من الحجز كدفعة تعاقد، ويتم سداد الـ 50% المتبقية على أقساط مختلفة على مدار 5 و10 15 سنة على هيئة أقساط وفقًا لرغبة العميل بفائدة 7%، علما بأنه يتم خصم 3% من ثمن الوحدة فى حالة السداد الفورى.