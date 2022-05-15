اقتصاد المالية تقترض 22 مليار جنيه من البنوك.. غدا

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

رفعت وزارة المالية، من حجم اقتراضها من البنوك اعتبارا غدا الأحد، بقميمة تبلغ ملياري جنيه بالمقارنة بما تم طرحه خلالالأسبوع الماضي والذي بلغ حجم طرحه 20 مليار جنيه.


وتستهدف وزارة المالية طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 22 مليار جنيه، بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.


 

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 13  مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ 9 مليارات جنيه

وتسعي الحكومة خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 43.5 مليار جنيه جنيه، بتراجع بلغ  مليار  جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي إذ تم طرح أدوات دين بقيمة 44.5 مليار.
 

ومع طرح غدا أذون خزانة بقيمة 22 مليار جنيه من أجلي 91 و273 يوما، سيتبقي لها طرحين إثنين بقيمة 22 مليارجنيه موزعة علي يومين هما الإثنين والخميس من نفس الأسبوع


اقتراض في 3 أشهر

وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدواتدين بـ 587 مليار جنيه، منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة و177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه فى أغسطس من نفس العام.

Advertisements

الأكثر قراءة

تعليق ناري من صلاح بشأن إصابته ومواجهة ريال مدريد

تشافي يحسم موقف برشلونة من ضم ليفاندوفسكي ورحيل دي يونج

نجم الأهلي السابق ينتقد موسيماني بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. محمد أبوتريكة يطالب الأهلي بالانسحاب من نهائي دورى أبطال إفريقيا

"وفر فلوس المشروب".. 5 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري اليوم

ليفربول يُنهي إجراءات تعاقده مع موهبة البرتغال

عاجل.. محمد صلاح يُغادر مباراة ليفربول وتشيلسي للإصابة

هل حصل الأهلي على توقيع نجم الزمالك؟.. طالع التفاصيل