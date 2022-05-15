أسعار الأسماك اليوم الأحد 15-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 15-5-2022، حيث بلغ سعر كيلو البلطى مقاس 1 من 40 إلى 44  جنيها، والبلطى مقاس 2 من 34 إلى 38 جنيها، وانخفض البلطى الأسوانى ليسجل من 20 إلى 40 جنيها بدلا من 45 جنيها، والفيلية البلطى 30 إلى 130 جنيها، وانخفض قشر البياض ليسجل 90 إلى 110 جنيها بدلا من 120 جنيها.

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 2 تسجيل مستويات 30 إلى 50 جنيها، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها، والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الاسكندرانى 55 إلى 65 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها، والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها، وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها، والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو 400 إلى 460 جنيها، والجمبرى مقاس 1 بلغ 300 إلى 360 جنيها، والجمبرى مقاس 2 من 200 إلى 260 جنيها، والجمبرى المجمد بلغ سعره 90 إلى 170 جنيها.


 

 

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