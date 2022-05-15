التضخم بالسعودية يرتفع 2.3% خلال أبريل



سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة العربية السعودية لشهر أبريل/ نيسان 2022 ارتفاعًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي؛ ليواصل الارتفاع في الشهر الماضي بأعلى وتيرة في 10 أشهر؛ متأثرًا بارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%.

وأظهرت البيانات الشركة للهيئة العامة للإحصاء، الصادرة اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم في أبريل/ نيسان 2022 بأعلى وتيرة في آخر 10 أشهر؛ ولا سيما منذ شهر يونيو/ حزيران 2021 عندما ارتفع بنسبة 6.2%، علمًا بأن المؤشر بدأ بالانخفاض بداية من شهر يوليو/ تموز الماضي مع تلاشي آثار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة من 5% إلى 15% التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو/ تموز 2020، ولكنه اتجه للارتفاع في الأشهر التالية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها، إن ارتفاع أسعار البنزين كان المؤثر الأكبر في زيادة معدل التضخم خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي على أساس سنوي.

ووفقًا لتقرير الإحصاء، سجل قسم النقل ارتفاعًا بنحو 4.6%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 9.5%، وكذلك أسعار شراء المركبات بنسبة 4.1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أبريل/ نيسان 2022؛ نظرًا لوزنه البالغ 13%.

وزادت الأسعار في قسم الأغذية والمشروبات بنحو 4.3% خلال أبريل على أساس سنوي؛ بسبب ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، التي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنحو 3.5%، وكذلك أسعار الخضار بنسبة 13.5%.

وسجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعًا بلغت نسبته 2.8%؛ بسبب ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 5.2%.

كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 6.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة 19.2%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنحو 3.2%؛ بسبب ارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 2.8%.

وشهد قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعًا بنسبة 0.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.2%.

وفي المقابل، تراجعت أسعار كل من قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7%؛ مع تراجع أسعار الملابس الجاهزة بنحو 1.3%، وأيضًا انخفضت في قسم التبغ بنحو 0.5% مع انخفاض السجائر بنسبة 0.9%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم بالسعودية ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر أبريل/ نيسان مقارنة مع شهر مارس/ آذار 2022؛ حيث ارتفع بنحو 0.4%؛ بسبب ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.7%، الذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنحو 1.8%.