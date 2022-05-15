الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 15-5-2022

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموفق 15-5-2022، حيث يسود البلاد طقس حار نهارا على محافظات الجمهورية.

طقس القاهرة الكبرى

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم، تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا ومعتدل ليلا ودرجات الحرارة تسجل العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

ووضحت الأرصاد الجوية أن الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد يكون فيهما الطقس حار في ساعات النهار، ويكون لطيف في الليل.

طقس السواحل الشمالية

وعن الطقس في السواحل الشمالية، فيكون معتدل في النهار ويكون في ساعت الليل المتأخرة شديد البرودة.

طقس جنوب الصعيد

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد اليوم الاحد الموافق 15مايو، وفي ساعات الليل المتأخرة يكون معتدل.



أمطار خفيفة بهذه المناطق

وتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يسود نشاط رياح بكافة الأنحاء.



درجات الحرارة في (القاهرة - الإسكندرية - مطروح)

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، أما الإسكندرية تصل العظمى لـ 24 والصغرى 17 درجة، وعن مطروح تسجل العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة في (سوهاج - قنا - أسوان)

كما تسجل سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وعن قنا تسجل العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وتصل في أسوان العظمى لـ 44 درجة والصغرى تسجل 26 درجة.