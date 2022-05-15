صندوق النقد يرفع وزن الدولار واليوان في سلة حقوق السحب الخاصة





قال صندوق النقد الدولي يوم السبت إنه زاد من وزن الدولار واليوان الصيني خلال مراجعته للعملات التي تشكل تقييم حقوق السحب الخاصة.

وهذه أول مراجعة منذ انضمام اليوان إلى سلة العملات في عام 2016 فيما كان علامة فارقة في جهود بكين لتدويل عملتها.

ورفع صندوق النقد الدولي وزن العملة الأميركية إلى 43.38%من 41.73% واليوان إلى 12.28% من 10.92%.

وانخفض وزن اليورو إلى 29.31% من 30.93% كما انخفض الين إلى 7.59% من 8.33% وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 7.44% من 8.09%.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن مجلسه التنفيذي حدد الوزن بناء على تطورات التجارة والأسواق المالية من 2017 إلى 2021.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن "المديرين اتفقوا على أنه لا جائحة كوفيد-19 ولا التطورات في التكنولوجيا المالية كان لها أي تأثير كبير على الدور النسبي للعملات في سلة حقوق السحب الخاصة حتى الآن".

وعلى الرغم من انخفاض قيمة اليوان في الآونة الأخيرة فقد ارتفع نحو 2% مقابل الدولار منذ عام 2016 وارتفع بنحو 6% مقابل شركائه التجاريين الرئيسيين.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الأحد إن الصين ستواصل تعزيز الإصلاح وفتح سوقها المالي.



