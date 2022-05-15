هل أغمض أبو الهول عينيه؟.. أثريون يجيبون

أبو الهول، الحضارة المصرية من أعرق الحضارات، وتتمتع مصر بمكانة كبيرة على الخريطة السياحية نظرا لما تحويه من آثر تخطت ثلث الآثار الموجودة بالعالم أجمع.

أبو الهول

وتحوز أهرامات الجيزة أهمية كبيرة إلى جانب تمثال أبو الهول إذ يعتبرا وجهة لكل الساحين الوافدين إلى مصر.

صور أبو الهول

وانتشرت العديد من الحقائق والشائعات حول تاريخ حضارتنا ولا سيما أبو الهول ذلك التمثال الذي حير العالم، والذي صم على وجه إنسان وجسد أسد.

أبو الهول مغمض العينين

وتصدر أبو الهول تريند محرك البحث الشهير جوجل ومواقع التواصل بعدما تداول الرواد خبرا يفيد بإغماض تمثال أبو الهول عينيه في واقعة أحدثت جدلا كبيرا.

حقيقة إغماض أبو الهول عينيه

وزادت التساؤلات حول مدى حقيقة الصور التي تم تداولها لتمثال أبو الهول وهو مغمض العينين، ما استدعى تدخل الأثريين لحسم حقيقة الصور المنتشرة.

توضيح بشأن صورة أبو الهول

وأوضح خبراء الآثار المصرية أن صورة أبو الهول وهو مغمض العينين غير صحيحة ولا منطقية، مؤكدين أن تلك الشائعات لم تكن الأولى.

أبو الهول أيقونة أثرية كبيرة

ويعتبر أبو الهول من أيقونات الحضارة المصرية القديمة إذ تحيطه الحكايات والغموض نظرا لطبيعة التمثال التي شغلت العالم.

صورة أبو الهول غير صحيحة

واكتشف الخبراء أن صور أبو الهول المنتشرة وهو مغغمض العينين لا تخرج عن كونها صورا لخضعت للتعديل من قبل برنامج الفوتوشوب التي تلاعبت بملامحه.