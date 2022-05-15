توقعات بالسيطرة على التضخم بحلول 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر
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توقعت رضوي السويفي رئيسة قسم التحليل الفني بالاهلي فاروس، ان يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة  علي عمليتي الايداع والاقترض بنحو ٢%.

وكان البنك المركزي اعلن انعقاد لجنة السياسات النقدية في موعدها ١٩ مايو نهاية الاسبوع، حيث لا يوجد ما يستدعي لعقد اجتماعات استثنائية قبل موعدها.

واوضحت السويفي، أن نظرًا لقراءة التضخم الأعلى من المتوقع في أبريل، والتزايد التدريجي المتوقع لقراءة التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث نتوقع أن يصل الرقم إلى ذروته وهي 14-15٪ في أغسطس ٢٠٢٢، لذلك نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في 19 مايو بمقدار 200 نقطة أساس.


وكانت معدلات التضخم سجلت ارتفاعات ١٤.٩% خلال ابريل علي اساس سنوي، متأثرة بزيادة اسعار الغذاء.

وتابعت السويفي، الرفع الجديد في اسعار الفائدة من أجل احتواء اتجاهات التضخم، ومراعاة لانجاهات أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة، في ضوء اتجاهات التشديد النقدي علي الصعيد العالمي.

ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لثاني مرة خلال ٢٠٢٢ بنسبة ٥٠ نقطة اساس وهو اعلي زيادة منذ ٢٢ عام ضمن جهوظة لارتفاع أسعار التضخم بأعلى معدلات في ٤٠ عام.


وتوقع السويفي، أن يتم السيطرة على معدلات التضخم بحلول ابريل ٢٠٢٣ ورجوعها في نطاق المستهدف.
 

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