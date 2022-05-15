تراجع معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الأول من 2022



تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من 2022 إلى 7.2% على أساس سنوي مقابل 7.4% خلال الربع الأول من العام الماضي، وذلك بانخفاض قدره 0.2% عن كلا من الربع السابق والربع المماصل من العام الماض.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقدير حجـــم قـــــوة العمل عند 29،895 مليون فرد مقابل 29،653 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.8٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13،170 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16،725 مليون فرد.

وعلى مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24،670 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5،225 مليون فرد.

ويرجع سبب الإرتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 297 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وإنخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 242 ألف فرد.