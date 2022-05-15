انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 18.26 للشراء، 18.32 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان مسجلا 18.28 للشراء، 18.34 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.27 جنيه للشراء.
 
18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.26 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.27 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.28 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.29 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.30 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.

 

 

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