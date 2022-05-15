تحدث في 19 يونيو المقبل.. تفاصيل ظاهرة الانقلاب الشمسي الصيفي

ترتبط الظواهر الكونية جميعها بالمواسم الزراعية والحصاد ومعايش البشر، فالظواهر التي تحدث كالكسوف، والخسوف، وسقوط الشهب والنيازك وغيرها من الظواهر الكونية، لا يمكن لأحد أن يتحكم بإحداثها أو إيقافها والحد منها، فتشهد البلاد الأيام القادمة ظاهرة لا تتكرر إلا مرتين في السنة، وهو الانقلاب الشمسي الصيفي في يوم 19 يونيو المقبل وتحدث في قطب النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وترصد “الفجر” التفاصيل الكاملة عن الانقلاب الشمسي الصيفي كالتالي:

- الانقلاب الشمسي يحدث في القطب الشمالي للكرة الأرضية في نصف الكرة الأرضية الشمالي يوم 21 أو 22 ديسمبر.

- تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع خلال الظهر فوق الأفق ظهرًا، وتحدث تلك ظواهر عكسية بنصف الكرة الأرضية الجنوبي.

- عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان وذلك ابتداء من يوم 22، تتحرك عموديًا جنوبًا رويدًا رويدًا خلال الصيف إلى أن تصبح عمودية على خط الاستواء.

- هنا تكون الخطورة في التعرض لأشعة الشمس والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة أثناء الموجات شديدة الحرارة.

- وتصادف اكتمال البدر وبداية الصيف في نصف الأرض الشمالي في نفس اليوم بعام 2016.

- وظل الانقلاب الشمسي متوقف قرابة 70 عامًا، وفى نفس عام 2016 أشرق بدر الصيف بعد غروب الشمس مباشرة ما أدى حدوث تلك الظاهرة النادرة.