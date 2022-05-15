رئيس الوزراء: لولا المشروعات القومية لما استطعنا مواجهة الأزمات

قال مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان المشروعات القومية التى نفذتها الدول على مدار السنوات الماضية لعبت دورا هاما في انعاش الاقتصاد، وان التأخر في تنفذيها كان سيكون له تأثير سلبي على مواجهة مصر للازمات الاقتصادية مثل الحرب الروسية الاوكرانية و ازمة كورونا.



وتابع "مدبولي" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي اليوم، استمعنا لبعض الاراء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ان الدولة يجب ان توقف تنفيذ المشروعات الحكومية، وهذا غير صحيح، حيث إن تلك المشروعات لعبت دورا هاما في احداث تنمية اقتصادية، وكان المواطنين في اشد الحاجه اليها لرفع مستوي معيشتهم.



وتابع، "المشروعات الحكومية تمثلت في تطوير القطاع الكهرباء، والكشف والتنقيب على البترول والغاز الطبيعي الذي ادى لرفع معدلات صادرتنا من الغاز الطبيعي، وبجانب مشروعات تطوير قطاع الاتصالات، مؤكدا ان الك المشروعات أوقفت الدولة علي ارض صلبة لمواجهة الازمات الحالية، مشيرا إلى ان ثلث الاستثمارات العامة فقط هو الذي وجه للمشروعات القومية فقط.