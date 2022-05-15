رئيس الوزراء: الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة قبل نهاية مايو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الإعلان بصورة رسمية عن وثيقة سياسات ملكية الدولة قبل نهاية شهر مايو، حيث تم مراجعة القطاعات التي تستمر فيها حكومات العالم والقطاعات التي تُترك للقطاع الخاص.

وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي، الأحد: هناك قطاعات ستخرج منها الدولة خلال 3 سنوات، وقطاعات أخرى ستستمر الدولة بها ولكن مع تقليل نسبتها، وهناك قطاعات أخرى لا بد من الاستمرار بها لأنها محورية وتخص الدولة.

وأشار إلى أن الدولة ستكون حريصة على مشاركة القطاع الخاص في كل هذه المشروعات، بمعنى أن الدولة قد تكون مالكة للمشروع وتترك إدارته للقطاع الخاص.

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