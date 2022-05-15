تفاصيل مخطط بايرن ميونخ لخطف ديمبلي من برشلونة

دخل فريق بايرن ميونخ الألماني سباق التعاقد مع عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، من أجل الظفر بخدمات اللاعب خلال الصيف المقبل.

رغبة بايرن ميونخ في ديمبلي

ويأمل بايرن ميونخ في الحصول على ديمبلي مجانا، حيث ينتهي تعاقده مع العملاق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

بايرن ميونخ يسعى لضم ديمبلي

وأشارت التقارير إلى أن بايرن ميونخ يرغب في الرد على مفاوضات برشلونة مع لاعبه وهدافه البولندي ليفاندوفيسكي من خلال محاولة التعاقد مع ديمبلي كصفقة حرة.

محاولات بايرن ميونخ لضم عثمان

كما يحاول العملاق البافاري الظفر بخدمات النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، حيث اتصل مسؤولو الفريق بوكيل اللاعب، في محاولة لتدعيم صفوفه، حال رحيل ليفاندوفيسكي.

هدف بايرن ميونخ الجديد

ولعب عثمان ديمبلي "هدف" بايرن ميونيخ في صفوف بروسيا دورتموند، حيث تألق معه بشكل لافت ما دفع برشلونة إلى التعاقد معه وضمه، ما يعطي بايرن ميونخ دافعا كبيرا للضغط على اللاعب للحصول عليه.

بايرن ميونخ ورغبة ديمبلي

وأعرب ديمبلي عن رغبته في البقاء بصفوف برشلونة، حيث رفض الرحيل في الصيف الاضي، ما يجعل مهمة بايرن ميونخ صعبة، إلا أنه آملا في فشل مفاوضات التجديد.