جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 15 مايو 2022
تبدأ منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجاري.
ويتربع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.
ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:
1- الزمالك برصيد 41 نقطة
2- بيراميدز برصيد 38 نقطة
3- الأهلي برصيد 33 نقطة
4- سموحة برصيد 30 نقطة
5- فيوتشر برصيد 28 نقطة
6- فاركو برصيد 26 نقطة
7- البنك الأهلي برصيد 24 نقطة
8- إنبي برصيد 23 نقطة
9- طلائع الجيش برصيد 23 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا برصيد 21 نقطة
11- غزل المحلة برصيد 21 نقطة
12- المصري برصيد 20 نقطة
13- الاتحاد السكندري برصيد 19 نقطة
14- المقاولون العرب برصيد 17 نقطة
15- الجونة برصيد 17 نقطة
16- الإسماعيلي برصيد 14 نقطة
17- ايسترن كومباني برصيد 11 نقطة
18- مصر المقاصة برصيد 10 نقاط