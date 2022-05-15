جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 15 مايو 2022

تبدأ منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجاري.



ويتربع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.