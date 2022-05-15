موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعدًا مع نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي، وذلك في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022.

موعد مباراة الأهلي


وتقام مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، مساء يوم 30 من شهر مايو الجاري، لكن لم يتم تحديد الساعة التى سيقام فيها اللقاء، على ملعب مركب محمد الخامس بالرباط.


وكان النادي الأهلي قد حقق التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.


وعلى الجانب الآخر قد وصل نادي الوداد البيضاوي المغربي، إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على بيترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.
 

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