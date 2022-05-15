جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 15 مايو 2022

يستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل إنطلاق منافسات اليوم الأحد في البريرلميج.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل إنطلاق منافسات اليوم الأحد.



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

1-مانشستر سيتي – 89 نقطة

2-ليفربول – 86 نقطة

3-تشيلسي – 70 نقطة

4-أرسنال– 66 نقطة

5-توتنهام – 65 نقطة

6-مانشستر يونايتد – 58 نقطة

7-وست هام – 55 نقطة.

8 –وولفرهامبتون – 50 نقطة.

9 – برايتون – 47 نقطة.

10 –ليستر سيتي – 45 نقطة.

11 –كريستال بالاس– 44 نقطة.

12-نيوكاسل يونايتد – 43 نقطة.

13 –أستون فيلا – 43 نقطة.

14 –برينتفورد– 43 نقطة.

15 –ساوثهامبتون – 40 نقطة.

16 – إيفرتون – 36 نقطة.

17 – بيرنلي – 34 نقطة.

18 –ليدز يونايتد – 34 نقطة.

19 –واتفورد – 23 نقطة.

20 – نورويتش سيتي – 21 نقطة.



وفيما يلي جدول هدافي الدوري الإنجليزي:.

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 19 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

هارب كين، توتنهام، 13 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

ويفلريد زاها، كريستال بالاس، 12 هدفًا.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.

