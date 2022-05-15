"الدايرة.. علاجك بدايته جواك".. حملة يطلقها طلاب إعلام عين شمس

أخبار مصر
طلاب مشروع التخرج
طلاب مشروع التخرج
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أطلق طلاب شعبة العلاقات العامة بقسم الإعلام بآداب عين شمس، عددا من حملات التوعية من خلال مشروع تخرجهم، وكان من بينها حملة الدايرة.

وهي حملة توعوية موجهة للشباب والفتيات للتعريف بمرض القلق المفرط المنتشر بشكل كبير في حياتنا لكثرة الضغوطات التي نواجهها بشكل يومي، وتوعية الجمهور بأعراض القلق المفرط، وخطورته، وكيفية العلاج منه.

وهدف الحملة الرئيسي هو الحصول على صحة نفسية أفضل بمقاومة القلق.

كما حصلت الحملة على الرعاية لها من مصادر مختلفة من عيادات الطب النفسي، ووزارة الثقافة،  ومؤسسة الصحة النفسية والخدمية، ومؤسسة المستقبل النفسية.

وأشرف علي الحملة: أ. حنان الليثي المدرس المساعد بالقسم.

وعمل الطلاب:
أمنية سليمان/ أميرة أبو بكر/ آية حسن/ بلال عبد الكريم /تسنيم محمد/ ديما طارق/ رضوى إبراهيم/ شرين شحاتة/ فيروز وائل/ مريم محمد/منة الله أشرف/ ندى رأفت/ ندى مدحت/ندى أحمد/هنا أكرم.

آداب عين شمس مشروع تخرج
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