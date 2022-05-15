تكليف سكرتير جديد لمركز ومدينة ههيا

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6404 لسنه2022 م بإنهاء تكليف ناجي ذكى حناوى من العمل بوظيفته الحالية (سكرتير مركز ومدينة ههيا) وعودته للعمل بجهة عمله الأصلية (رئاسة مركز ومدينة أبو كبير) على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ تكليف محمد أحمد علي من العاملين برئاسة مركز ومدينة ههيا بالدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة للقيام بتسيير أعمال وظيفه سكرتير مركز ومدينة ههيا بصفه مؤقتة.

أكد محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد المتابعة الدقيقه لأداء العاملين بمركز ومدينة ههيا لتحسين مستوى الأداء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وإستمرار لسياسة الإصلاح الإدارى التي تنتهجها المحافظة لتنظيم دولاب العمل الحكومي.

ولحسن سير العمل وانتظامه.. أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6405 لسنه 2022 م بتكليف محمود أحمد محسن - من العاملين بالديوان العام بالدرجه الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية للقيام بتسيير أعمال المكتب الفني بالإدارة العامة لشئون مكتب السيد المحافظ بصفه مؤقتة.

أكد محافظ الشرقية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.