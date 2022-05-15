"سوبر السلة".. موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في النهائي والقنوات الناقلة

الأهلي والاتحاد السكندري، يترقب عشاق كرة السلة المواجهة المهمة والحاسمة التي تجمع بين ناديي الأهلي والاتحاد السكندري من أجل تحديد بطل دوري سوبر السلة المصري 2021-2022.

الأهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة

وانتهت سلسلة مباريات الأهلي والاتحاد السكندري في الدور النهائي لدوري سوبر السلة المصري بالتعادل بنتيجة 2-2، ليتم الاحتكام إلى مباراة فاصلة لتحديد البطل.

الأهلي والاتحاد السكندري وإعلان البطل

ويخوض الأهلي والاتحاد السكندري مباراة حاسمة من اجل إعلان بطل دوري السوبر لكرة السلة المصري، حيث يتساءل الكثيرون عن موعدها وتفاصيلها.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي سوبر السلة

وتُلعب مباراة كرة السلة الفاصلة بين الأهلي والاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل الموافق الـ17 من مايو 2022 في تمام الـ8:30 بصالة الدكتور حسن مصطفى.

نتائج مباريات الأهلي والاتحاد السكندري

وفي المباراة الثالثة تفوق الشياطين الحمر بنتيجة 63-60، ثم التفوق كان لزعيم الثغر في المباراة الرابعة بنتيجة 85-75، ليتم الاحتكام لمباراة فاصلة في سلسلة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة.

ألقاب الأهلي والاتحاد السكندري

ويدخل فريق الاتحاد السكندري مباراة الأهلي ومعه 13 لقب في مسابقة الدوري المصري لكرة السلة كان أخرها موسم 2019/2020، بينما الأهلي له خمس ألقاب في الدوري كان أخرها موسم 2015/2016.