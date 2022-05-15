التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين



أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا يقضى بمد فترة تسجيل ارقام التليفونات لمن ارسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022.

وأشار المصيلحى إلى أن التوجيه للمدريات للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين، وأضاف إلى أن قرار تسجيل ارقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له أضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.



واكد أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على مديرى المديريات بضرورة التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم مؤكدا أن الدكتور على المصيلحى يتابع الأمر لحظة بلحظة شخصيًا.