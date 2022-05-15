التخطيط: البطالة في مصر دون 7.2% والقطاع الخاص شريك أساسي في خطة الإصلاحات الهيكلية

قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن معدل البطالة انخفض في مصر ووصل إلى 7.2%، مشيرة إلى أن هذا المؤشر يعتبر مهما لفكرة استدامة النمو وسياسة الاستثمارات المتبعة في الدولة.

وأوضحت السعيد - في مؤتمر لمناقشة تداعيات الاقتصاد - أن الخطط الإصلاحية تراجع أول بأول، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في خطة الإصلاحات الهيكلية وأن الدولة تعمل على توفير متطلباتها وما تحتاجه.

وأشارت إلى أن الصندوق السيادي أنشئ من سنتين وهو ذراع مهم للدولة المصرية يعظم العائد من أصول الدولة سواء كانت هذه الأصول مستغلة أو غير مستغلة، موضحة أن الحكومة تحدد الفرص المناسبة للاستثمار في هذه الأصول وتعرضها على القطاع الخاص كشريك بالإضافة أننا ننظر في عدد كبير من الأصول غير المستغلة ونعظم العائد منها.

وأعطت السعيد مثال مجمع التحرير وهو أصل غير مستغل حيث قامت الحكومة بعرضه واجتذب بالفعل تحالفات استثمارية لتطويره، مؤكدة أن الحكومة طرحت أراضي فضاء في عدة مناطق للاستثمار وتم شرائها وتحولت إلى مدارس تعليمية وتكنولوجية وفنية.

ولفتت إلى أن هناك شراكة مع صناديق سيادية دولية وأن الدولة تسارع في طرح مؤسسات وأصول غير مستغلة والاستثمار في مجال الصناعة والزراعة والبنية التحتية، موضحة أن 9 مليارات من الأصول يتم طرحها في البورصة.