بعد مد المهلة.. ننشر شروط تسجيل أرقام التليفونات لأصحاب البطاقات التموينية

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بطاقة التموين
بطاقة التموين
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تم مد فترة تسجيل أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، وفق قرار أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد 15، مشددًا على ضرورة التسهيل على المواطنين عند التوجه للمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية.

واشترطت وزارة التموين على المواطنين الراغبين في تسجيل أرقام التليفونات، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تقدمها بوابة «الفجر» الإلكتروني  نوضح في التقرير التالي  الشروط التي يجب توافرها، على النحو التالي:

شروط تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين

وفقا لوزارة التموين، فإنه يشترط لتسجيل الهاتف على بطاقة التموين، ما يلي:

1- يكون رقم الهاتف مسجلًا باسم طالب الخدمة في إحدى شركات الاتصالات منذ 3 شهور على الأقل.

2- التأكد من جاهزية وسلامة البطاقة التموينية، وأنها لا بد أن تكون مفعلة ونشطة على قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم التمويني.

3- الاحتفاظ برقم الهاتف المحمول، إذ أنه لا يمكن إنشاء حساب على موقع دعم مصر آخر لنفس الشخص حال فقدان الخط الأول الذي تم إنشاء حساب من خلاله.

ولا يتيح موقع دعم مصر في الوقت الحالي خدمة تسجيل رقم الهاتف لصاحب البطاقة التموينية، حيث يتم ذلك من خلال شركات الاتصالات ثم تقديم شهادة بالتسجيل إلى المكتب التمويني التابع له حامل البطاقة التموينية.

تسجيل رقم التليفون الخاص باسم صاحب البطاقة

وكانت قد خاطبت الخميس الماضي 12 مايو الجاري، وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين حاملي البطاقات التموينية بضرورة تسجيل رقم التليفون الخاص باسم صاحب البطاقة التموينية لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك تجنبا لوقف بطاقة التموين، وذلك من خلال رسالة جديدة عبر بونات صرف الخبز، ظهرت لأصحاب البطاقات.

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