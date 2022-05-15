"تنمية المشروعات": 82.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات بقنا ضمن حياة كريمة



قال مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا محمود العمارى إن الجهاز قام بضخ تمويلات منذ بدء مبادرة "حياة كريمة" وحتى الآن، بلغت 82.6 مليون جنيه مولت 3307 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ووفرت بدورها حوالى5047 فرصة عمل لأهالي قرى مراكز (أبو تشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قوص) بالمحافظة.

وأضاف - في بيان نقله جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغراليوم الأحد - أن ذلك يأتي في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنفيذ محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية في القرى والمراكز الأكثر احتياجا وإتاحة فرص العمل لأبناء القرى المستهدفة من المبادرة خاصة في الصعيد، موجها الدعوة للمواطنين بمحافظة قنا للتوجه لفرع الجهاز بالمحافظة للاستفادة من مختلف الخدمات التي تساعدهم على بدء مشروعات جديدة.

وأوضح أن أشرف الداودي محافظ قنا ومحمود العمارى مدير فرع الجهاز بقنا قاما بجولة ميدانية بمركز فرشوط أحد المراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، وزارا عددا من المشروعات الممولة من الجهاز، وإجراء لقاءات مع أصحابها للوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم مما يساعدهم على الاستمرار والتوسع في نشاطهم.

وأشاد الداودي بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات لدعم المواطنين وخاصة الشباب والمرأة لتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة تسهم في تحسين مستواهم الاقتصادي.. مؤكدا استمرار التعاون بين المحافظة والجهاز لتقديم مختلف الخدمات التي تعمل على توفير حياة أفضل للمواطنين بالمحافظة وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على التوجه للعمل الحر.