موانئ البحرالأحمر تتداول 2916 طن بضائع عامة و159 شاحنة

شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 2916 طن بضائع عامة ومتنوعة، 159 شاحنة و7 سيارات ملاكي، بالإضافة إلى تسجيل وصول ومغادرة 598 راكبا.

وأوضحت الهيئة، أن الصادرات سجلت تداول 1385 طن بضائع عامة ومتنوعة و55 شاحنة، كما بلغت الواردات تداول 1531 طن بضائع عامة ومتنوعة و104 شاحنات و7 سيارات ملاكي.

وأشارت إلى استقبال ميناء سفاجا السفينة (أمل) وتحمل 72 شاحنة بحمولة 1322 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 سيارات ملاكي و6 شاحنات، لافتة إلى أن ميناء نويبع شهد رحلة مكوكية (ذهاب وعودة) للسفينيتن (سيناء وعمان)، حيث تم استقبال 6 شاحنات بحمولة 209 أطنان بضائع عامة،20 شاحنة فارغة،4 سيارات ملاكي، وتصدير55 شاحنة بحمولة 1385 طن بضائع عامة.