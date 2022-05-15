ميناء دمياط يتداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة



أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 7 سفن وغادرته 6 سفن للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي عدد السفن في الميناء 28 سفينة.

وأضافت الهيئة - فى بيان اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32075 طن تشمل: 3000 طن ملح و5500 طن يوريا و16000 طن علف و7575 طن فوسفات.

وأشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 47942 طن تشمل: 4417 طن صويا و1045 طن ابلاكاش و8500 طن ذرة و12700 طن قمح و15480 طن خردة و3600 طن حديد و2200 طن كالسيوم فلورايد، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 438 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2408 حاويات مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 42565 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 343297 طنا، بلغت حركة الشاحنات دخول ومغادرة عدد 4255 شاحنة.