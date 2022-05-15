حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 15-5-2022 في مصر

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حالة الطقس ودرجات الحرارة
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت الموافق الـ15 من مايو 2022 عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

 

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا انخفاضا لتسجل العظمى بالقاهرة 29 درجة، لافتةً إلى وجود كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

 

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

 

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة  غدا تشهد زيادة في نسب الرطوبة خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تكون في معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

 

 وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد أجواء لطيفة خلال فترات على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، حيث يعزز نشاط الرياح خلال فترات النهار والليل الاحساس بالأجواء الربيعية اللطيفة، فضلا عن وجود فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط على شمال البلاد.

 

بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

 

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى.

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