بعد وفاته.. أبرز المعلومات عن الكاتب الصحفي صلاح منتصر

خيم الحزن على القلعة الصحفية، بوفاة الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، عن عمر يناهز 87 عاما، بعد صراع مع المرض، ويعد من أبرز رموز الصحافة المصرية، الكاتب الذي كان يتكلم فى كل مناحي الحياة ولديه بصمات عديدة وواضحة فى تاريخ مؤسسة الأهرام ويعتبر أحد مؤسسيها.

مسيرة صلاح منتصر

ولد وتربى صلاح منتصر بمحافظة دمياط، والتحق بكلية الحقوق ومن ثم عمل مع الكاتب الصحفي حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، وكان كاتب وصحفي بارز بجريدة الأهرام، وصاحب عمود يومي بعنوان "مجرد رأي" واشتهر بكتاباته البسيطة التى تميز بها وعرفت لدى المواطن المصري طوال سنوات، وكان أول أعماله التى كانت مقررة على الثانوية العامة: "أنت سيد قرارك" والتى كانت تدعو إلى الإقلاع عن التدخين.

واحتل منتصر العديد من المناصب الهامة إلى أن نال أعلى الدرجات، كما شغل عضوية مجلس الشورى، ورئاسة مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، وكان عضوا بالمجلس الأعلى للصحافة في مصر، ورئيس تحرير مجلة أكتوبر، ورئيس مجلس إدارة دار المعارف للطبع والنشر.

وفاة صلاح منتصر

ومن جانبها، كشفت أميرة منتصر، ابنته، الاثنين الماضي، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية، قائلة: "للأسف الحالة ليست مستقرة وهذا منذ فترة وكان يتلقى الرعاية الصحية منزليا خلال الفترة الماضية وتم نقله ثلاثة مرات في وقت سابق للرعاية المركزة ".

وبعد صراع مع المرض منذ أيام أنتقل إلى العناية المركزة ثم وفاته المنية، صباح اليوم الأحد.

نعي المجلس الأعلى للإعلام

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بيانا، اليوم الأحد، تقدم فيه بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الصحفية والإعلامية، وأسرة مؤسسة الأهرام، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأضاف المجلس، أن “مصر فقدت واحدا من أهم الكتاب الصحفيين، الذي أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفي المخلص والمحب لوطنه المناضل بقلمه وخاض المنازلات الصحفية، لنشر الوعي والمعرفة