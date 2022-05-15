انعقاد منتدى الاتصالات وتكنولجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأردن في نوفمبر المقبل

أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "انتاج"، عن تنظيمها لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسخته التاسعة، يومي 16 و17نوفمبر تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت.



وجاء الإعلان عن عقد المنتدى، حسب بيان للجمعية اليوم الأحد، خلال لقاء نظمته الجمعية أخيرا، للتعريف بأهمية المنتدى بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي سميرة الزعبي وعدد من سفراء العالم في المملكة.



وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج عيد أمجد الصويص، إن انعقاد المنتدى هذا العام يأتي بعد الانتهاء من جائحة كورونا، حيث عكفت "انتاج" على تنظيم وعقد المنتدى كل عامين، مبينا أن المنتدى يهدف إلى إبراز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني وريادة الأعمال بشكل كبير أمام صانعي القرار من القطاعين العام والخاص في المنطقة والعالم، ودور الأردن كمركز رقمي إقليمي.



وبين أنه سيتم إقامة معرض ضمن المنتدى يضم أجنحة لشركات محلية وعربية ودولية، إضافة إلى أجنحة وطنية تضم شركات من مختلف دول المنطقة والعالم، حيث ستتمكن الدول من تشبيك شركاتها من خلال هذه الأجنحة مع الشركات الأردنية، عن طريق عرض منتجاتها وحلول الأعمال التي تقدمها الشركات للقطاعات مختلفة.



وأشار الصويص إلى أن المنتدى يهدف أيضًا إلى إبراز دور التكنولوجيا في المساعدة على حل التحديات العالمية الملحة التي تواجهها معظم الدول، خاصة مع التأثير الجذري لوباء كورونا، حيث سيناقش الكثير من الملفات خلال الجلسات التي سيعقدها على مدى يومين متتاليين، أهمها، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والصناعات الذكية وتقنية البلوكشين، وحقيقة ميتافيرس.



وأضاف أن المنتدى سيوفر مساحة لرواد الأعمال والشركات الناشئة من المنطقة وخارجها من خلال الجلسات التفاعلية والملهمة وورش العمل المصممة لتعزيز مجموعة من المهارات التجارية اللازمة لتسريع نمو شركاتهم، جنبا إلى جنب مع إتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال ومدراء الشركات المحلية والعالمية.



من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة "إنتاج" ربى درويش، إن المنتدى سيستضيف العديد من المستثمرين وممثلين عن صناديق الاستثمار والقطاع الحكومي ورواد الأعمال والشركات الناشئة وصناع السياسة ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكاديميين وباحثين وأصحاب رؤوس الأموال.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ "إنتاج" المهندس نضال البيطار، إن المنتدى سيناقش أحدث تطورات الصناعة وكيفية الاستفادة منها على مستوى المؤسسات والافراد، إضافة لكونه فرصة للانخراط في الشبكات والفعاليات الاجتماعية لتوسيع وتعزيز علاقات العمل وتوسيع الرؤية في كيفية تأثير التقنيات على الأعمال والمجتمعات وحياتنا بشكل عام في الصناعات الحيوية.